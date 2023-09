Piemonte: Guardia di finanza, sequestrati 5 mila prodotti cosmetici con sostanze cancerogene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Tortona ha sequestrato circa mille confezioni di prodotti cosmetici che vanno dai deodoranti ai bagno schiuma che contengono il 'Lilial', un composto chimico vietato con regolamento Ue dal 1 marzo 2022 perché catalogato come sostanza cancerogena e tossica. I Finanzieri Tortonesi hanno rinvenuto questi prodotti sugli scaffali sia di un magazzino di Tortona, utilizzato come deposito da una nota catena di supermercati che in tutta Italia commercializza all’ingrosso alimenti e detersivi, sia di una ditta Tortonese gestita da cittadini di nazionalità cinese. Proprio i restanti controlli in tutta Italia hanno aumentato il sequestro di altre 4 mila unità. Inoltre, le Fiamme gialle Tortonesi, nell’ambito dei controlli svolti per contrastare l’importazione e la commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti, hanno sequestrato, presso un magazzino della città, 352 giubbini riportanti il noto marchio “KWaY” risultati contraffatti, come confermato da un’apposita perizia fatta eseguire da una società specializzata. Il titolare della società è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di frode in commercio. (Rpi)