Tunisia: rimosso il direttore della compagnia del gasdotto che porta il gas in Italia

- Il presidente tunisino Kais Saied ha destituito, venerdì sera, Moncef Matoussi, direttore generale di Sotugat (la compagnia statale tunisina del Gasdotto Transtunisino) e di Sergaz (società di servizi del Gasdotto Transtunisino). Lo afferma la presidenza tunisina in un comunicato stampa. "Il presidente della Repubblica ha emesso un'ordinanza che pone fine alle funzioni di Moncef Matoussi", si legge nel comunicato. Matoussi era stato nominato nel luglio 2020 succedendo a Faisal al Hafyan. Sotugat è proprietaria del Gasdotto Transtunisino, la parte tunisina del Transmed (conosciuto anche con il nome di gasdotto Enrico Mattei), realizzato con la funzione primaria di trasportare il gas di origine algerina verso l'Italia. Si tratta di due linee da 48 pollici, la prima operativa dal 1983 e la seconda dal 1994, che si sviluppano attraverso il territorio tunisino per circa 370 chilometri, dalla località di Oued es Saf-Saf, alla frontiera tra Tunisia ed Algeria, fino alle coste del Mar Mediterraneo, nella regione di Cap Bon. Il sistema comprende cinque stazioni di compressione situate a Feriana, nei pressi della frontiera algerina, Sbeitla, Sbikha, Korba e Cap Bon; quest'ultima è dedicata alla spinta del gas naturale fino all'Italia. La capacità di trasporto del gasdotto è assegnata sulla base di contratti di trasporto di lungo termine ship or pay. La stabilità tunisina è un dossier che riguarda a ben vedere anche l’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. La Tunisia è il primo Paese di partenza delle imbarcazioni cariche di migranti sbarcati in Italia via nave in modo irregolare nel 2023. A questo va aggiunto che l’Italia è divenuta nel 2022 il primo partner commerciale della Tunisia, sorpassando per la prima volta la Francia. Non solo. Il gasdotto Transmed porta in Italia il gas algerino passando proprio per la Tunisia. E l’Algeria è oggi il primo fornitore di gas dell’Italia. (Tut)