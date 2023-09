Sardegna: sportello mobile dell'Unione Ciechi e Ipovedenti a Iglesias da oggi fino al 15 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva a Iglesias, da oggi - lunedì 4 settembre - e fino al 15, lo Sportello Mobile dell’Unione Ciechi e ipovedenti della sezione di Cagliari, che ha iniziato il suo viaggio sul territorio un mese fa, per raggiungere quante più persone, con disabilità visiva o comunque in condizioni di svantaggio. Le operatrici dell’Unione ciechi saranno ospitate negli Uffici dell’ex Provincia, in Via Argentaria, 14. Obiettivo del progetto è il decentramento dei servizi, l’assistenza nella predisposizione delle tante pratiche per il riconoscimento dei diritti, delle persone con disabilità visiva il supporto, anche psicologico, nell’acquisire consapevolezza e autonomia, l’inclusione sociale. (segue) (Rsc)