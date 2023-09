Banche: Urso, giusto tassare gli extraprofitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La platea di Cernobbio è divisa. Sulla tassa degli extraprofitti delle banche c'è chi ha votato contro la scelta dell'esecutivo. "La tassa è una misura straordinaria - spiega al "Quotidiano Nazionale" il ministro per le Imprese, Adolfo Urso - per altro adottata anche in Spagna, da una maggioranza di colore politico diverso. E che ricalca un altro intervento deciso dal governo di Mario Draghi per far fronte alla crisi energetica". "Anzi - aggiunge -, in quel caso la misura era anche più pesante. Inoltre un premio Nobel per l'Economia, Joseph Stiglitz, ospite di questo workshop, l'ha giudicata positivamente". Quindi una misura giusta: "La Bce ha alzato i tassi d'interesse, le banche italiane hanno fatto lo stesso rincarando i mutui di famiglie e imprese. Quindi hanno incrementato gli introiti. Ma il risparmio italiano non è stato remunerato di conseguenza. C'è qualcosa che non funziona". Anche il superbonus. La premier Giorgia Meloni l'ha definito un caso emblematico: "Il superbonus preoccupa il nostro governo sin dall'inizio, perché è una misura che ha provocato diverse occasioni di truffa: si parla di un ammontare di 12 miliardi di euro allo Stato e un carico sulle finanze pubbliche davvero pesante, che stiamo affrontando con piena responsabilità". Sulla legge di Bilancio il ministro per le Imprese ha detto: "Seguiamo la linea di grande responsabilità e cautela". Intanto annuncia una misura su Npl per sostenere le piccole aziende indebitate: "Non facciamo mai misure azzardate. E i mercati ci sostengono con la fiducia per gli interventi a favore delle imprese", ha concluso Urso.(Rin)