Francia: presidente Rassemblement National conferma che sarà capolista alle europee

- Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha confermato l'intenzione di guidare la lista del suo partito alle prossime elezioni europee. "Come deputato europeo uscente e capo del partito, condurrò naturalmente la lista del Rassemblement National", ha detto Bardella, considerato come il braccio destro della deputata Marine Le Pen. Il leader del partito di estrema destra francese ha sottolineato la sua "responsabilità" nel "condurre questa battaglia che sarà nazionale ed europea". Le elezioni europee sono "l'unica occasione per i francesi di sanzionare il governo", ha detto Bardella.(Frp)