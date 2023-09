Reddito cittadinanza: Calderone, stop non innescherà una bomba sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro, Elvira Calderone, in una intervista a "La Verità" esclude una "bomba sociale" dopo lo stop al reddito di cittadinanza. "Ci sono le condizioni perché la bomba sociale non si verifichi. Esiste una nuova piattaforma per creare opportunità per lavoratori e imprese. Il copioso afflusso di dati a poche ore dall'avvio conferma che la strada è quella giusta. E' un cambio di paradigma che implica la partecipazione attiva da parte del disoccupato assieme con gli altri attori del mercato del lavoro. Presa in carico del richiedente, partecipazione ai corsi e valutazione personalizzata saranno la chiave". "Ferma restando - continua - la protezione con l'assegno di inclusione di tutte le fragilità che abbiamo tutelato. Le vili minacce rivolte al premier Meloni sono state condannate unanimemente da maggioranza e opposizione e non fermeranno l'azione del governo". Qualcuno sta soffiando sul fuoco: "Le polemiche sterili non ci interessano. Siamo concentrati sul lavoro che stiamo portando avanti. Il nostro obiettivo resta quello di tutelare le famiglie in difficoltà e dare a chi pub lavorare gli strumenti per farlo, in una fase in cui peraltro i posti vacanti sono in crescita. Non offriamo un 'lavoro di Stato' inventando posti dove non ci sono, ma puntiamo a mettere a sistema opportunità concrete". Poi un messaggio alle famiglie che scendono in piazza: "Lo Stato è al fianco di chi è più in difficoltà. Tenendo alta la tutela delle fragilità vogliamo accompagnare chi ha la possibilità di lavorare nel minor tempo possibile. Per farlo è necessario attivarsi, ovvero, cambiare il paradigma che in passato ha visto il fallimento delle promesse fatte e passare all'avvio di un percorso di formazione, qualificazione e lavoro che rende dignità alla persona. La maggior parte dei posti vacanti riguarda profili medio bassi e addirittura per il 20 per cento dei casi si riferisce a competenze prive di qualifica. Questo per dire che le opportunità ci sono per tutti". (segue) (Rin)