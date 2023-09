Reddito cittadinanza: Calderone, stop non innescherà una bomba sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' partita il primo settembre la prima misura post Rdc con il debutto della piattaforma Siisl, Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa: "E' un nuovo sistema di sinergia pubblico e privato, una rete che fa dialogare le domande delle imprese, le misure di politica attiva e i corsi di formazione sfruttando l'innovazione digitale. Le Regioni con i Centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro private hanno il compito di inserire l'offerta formativa disponibile e i posti vacanti. Il sistema oggi prende in carico coloro che possono accedere al Supporto per la formazione e il lavoro". "Successivamente - osserva la ministra - verrà utilizzata come piattaforma nazionale di riferimento anche per coloro che sono stati presi in carico sul programma Gol e che saranno avviati al nuovo assegno di inclusione. Al suo debutto online il nuovo sistema in meno di 24 ore, ha processato in tempo reale più di 12.000 domande e aveva già pubblicato oltre 60.000 corsi di formazione per una platea potenziale di 600.00 fruitori e circa 60.000 opportunità di lavoro", conclude Calderone. (Rin)