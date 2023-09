Spagna: Pmi chiedono a nuovo governo misure per alleggerire pressione fiscale e costi aggiuntivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola delle piccole e medie imprese (Cepyme) ha presentato un decalogo in cui chiede al nuovo governo misure che alleggeriscano i costi aggiuntivi che le aziende stanno sostenendo sotto forma di "tasse, contributi e continui e forti aumenti del salario minimo interprofessionale (Smi)". Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", queste 10 proposte sottolineano la necessità che i ministeri si occupino di questioni come i ritardi nei pagamenti, la mancanza di manodopera per coprire i posti vacanti di alcuni settori e la razionalizzazione della distribuzione dei fondi europei. Secondo gli ultimi dati pubblicati a luglio dal ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo, le Pmi sono la "forza trainante" dell'economia spagnola costituendo il 99 per cento del tessuto imprenditoriale e generando 10 milioni di posti di lavoro, pari al 70 per cento dell'occupazione. A questo proposito, la Cepyme ritiene che la competitività abbia subito un "significativo deterioramento" a causa del fatto che la pressione fiscale standardizzata basata sul reddito è superiore del 53 per cento rispetto alla media dell'Unione Europea. (Spm)