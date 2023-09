Governo: Lollobrigida, maggioranza unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "questa maggioranza è unita. Non ho mai visto un litigio in Consiglio dei ministri, non una divisione. Non credevo fosse possibile". Poi lancia un forte invito all'Europa: "Serve un salto di qualità. Esistono regole che potevano essere efficaci in altri tempi, ma che oggi vanno adeguate alle contingenze. Tanto più tenendo conto che l'Italia, tra i grandi, ha oggi il governo più solido: un bene per tutta la Ue". Il ministro si dice "realista. E' doveroso essere prudenti nel giudicare le condizioni che ci attendono ma sappiamo che questo governo — di persone serie a partire dalla premier e dal ministro Giorgetti — saprà lavorare a testa bassa per superare le criticità ereditate come quelle contingenti". Non sembra tuttavia che dall'Europa ci sia grande disponibilità a modificare le regole del Patto di stabilità. "Noi contiamo sulla ragionevolezza. Non si può non tenere conto di una situazione internazionale — dalla pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare per il blocco del grano che ha creato instabilità in Africa e una spinta immigratoria sempre più disperata — e nazionale, come il disastro ambientale in Emilia-Romagna. Come il commissario Gentiloni auspichiamo il dialogo. Noi siamo politicamente un Paese stabile, con fondamentali non negativi, si vede dai dati dell'occupazione, dello spread, della Borsa, non credo convenga a nessuno non trovare soluzioni soddisfacenti". (segue) (Rin)