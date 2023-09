Governo: Lollobrigida, maggioranza unita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza è in grado di reggere a una manovra che richiederà sacrifici: "Già domani mattina (oggi) ci vedremo io e Donzelli per Fd'I, Calderoli e Locatelli per la Lega, Gasparri e Battistoni per FI, Lupi e Cesa per Noi moderati per iniziare il lavoro in vista delle varie tornate amministrative di primavera. Non vogliamo perdere tempo, ma muoverci uniti: è un segnale chiaro. La Lega ha le proprie proposte, è legittimo. Ci penseranno la presidente Meloni e il ministro dell'Economia a fare sintesi". Il timore di alcuni è che la Lega occupi sempre più uno spazio a destra: "Alcuni temi sono leghisti da sempre, penso alla proposta di castrazione chimica, in generale è vero che la maggioranza sta assumendo una fisionomia diversa da un tempo. Ora Fd'I ha il dovere di essere il partito centrale, l'architrave della coalizione, senza mire egemoniche come dimostrano le nomine fatte tutte senza manuale Cencelli". Quanto all'opposizione, "non pensino solo a fare le pulci a questa o quella dichiarazione mia o di altri colleghi, ma facciano il loro mestiere pensando a proporre e costruire su temi concreti", ha concluso Lollobrigida. (Rin)