Libano: leader cristiano Geagea, invito al dialogo di Hezbollah è strategia per imporre proprie regole

- Il movimento sciita libanese Hezbollah e i suoi alleati sono una “banda di criminali” e i loro “presunti” appelli al dialogo sono solo un modo per “strangolare, uccidere e costringervi a fare ciò che vogliono”. Lo ha dichiarato il leader cristiano della Forze libanesi, Samir Geagea, durante la cerimonia annuale di commemorazione dei martiri della resistenza libanese. "L'asse della resistenza (Hezbollah e i suoi alleati) ostacola le elezioni presidenziali solo perché non è in grado di portare il proprio candidato alla carica, e non ne accetta nessun altro", ha affermato Geagea. Il parlamento del Libano non è riuscito in 12 sessioni a eleggere il successore del presidente Michel Aoun il cui mandato è scaduto il 31 ottobre 2022. Il leader cristiano ha parlato di “seri tentativi di cambiare tutto nelle nostre vite e nel nostro Paese per adattarlo alle specifiche dei paesi dell’asse della resistenza, a cominciare da Siria e Iran. Nel frattempo sosteniamo il Libano che cerca di avere le migliori relazioni con i paesi del Golfo e arabi affinché il Libano possa affrontare Assad e l’Iran in Siria”. Inoltre, ha accusato Hezbollah di aver trasformato il Libano da un Paese famoso per la sua cultura, progresso e dignità in un Paese di arretratezza, criminalità, traffico di droga, fame e povertà. Nel suo intervento, Geagea si è poi rivolto al partito cristiano rivale - la Corrente patriottica libera (Cpl) - affermando che “nonostante le pratiche dell’asse della resistenza, continuiamo a trovare alcune parti irremovibili nel rompere gli accordi con (Hezbollah)”. (Lib)