Pil: Calenda a Conte, attribuirsi meriti crescita dopo pandemia è malafede

19 luglio 2021

- "Attribuirsi i meriti della crescita dopo la pandemia è semplicemente un atto di malafede. Trattasi di normale rimbalzo del ciclo economico". Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda, in risposta a un messaggio dell'ex premier, Giuseppe Conte. "Ma c'è di più, l'errore sul calcolo dei costi dei bonus edilizi ha determinato una spesa complessiva di 120 miliardi. La misura più costosa e meno progressiva mai fatta”, prosegue. “Avete finanziato totalmente ristrutturazioni edilizie a persone con redditi alti e patrimoni altissimi. Una mangiatoia che sottrae risorse agli investimenti nei servizi essenziali, alimentata dai soldi di operai, infermieri, impiegati, pensionati e insegnanti”, aggiunge Calenda. “Il 110 per cento e il bonus facciate che rappresentano l'essenza del populismo. Dovreste vergognarvene - insieme agli altri partiti che li hanno votati - non rivendicarli”, conclude.(Rin)