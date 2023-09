Francia: Parigi accoglierà 5 donne afghane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Francia accoglierà cinque donne afghane "minacciate dai talebani" ed esiliate in Pakistan. Lo ha annunciato l'Ufficio francese dell'immigrazione e dell'integrazione (Ofii), spiegando che una di loro è accompagnata da tre bambini. Al loro arrivo le donne saranno accolte in un centro di "transito" nell'Ile-de-France, la regione di Parigi dove verranno registrate come richiedenti asilo. In seguito saranno indirizzate verso centri di accoglienza "di lunga durata", ha spiegato l'Ofii.