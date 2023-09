Legge Bilancio: Calenda, nostra proposta è taglio tasse e finanziare sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta per la legge di bilancio “è semplice: usare tutte le risorse disponibili, con priorità anche sul taglio delle tasse, per finanziare un piano straordinario per l'azzeramento delle liste d'attesa della sanità”. Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda. “Il meccanismo è semplice: se il Servizio sanitario nazionale (Ssn) non è in grado di assicurare in tempi decenti una prestazione - aggiunge Calenda - il cittadino sarà libero di eseguirla in una struttura privata/intra moenia e chiedere il rimborso. Una forma di assicurazione pubblica temporanea il cui costo abbiamo stimato in circa dieci miliardi di euro”. “Questo ci darà il tempo di lavorare per rafforzare il personale e i processi di lavoro del Ssn. Su questo progetto siamo pronti a fare una battaglia con il Partito Democratico e a discuterne con il governo”, conclude. (Rin)