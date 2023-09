Germania: esportazioni in calo a luglio dello 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania sono diminuite a luglio scorso dello 0,9 per cento su base mensile, mentre le importazioni hanno registrato un aumento dell'1,4 per cento. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba) aggiungendo che, rispetto al luglio del 2022, l'export ha segnato un +1 per cento, mentre l'import ha sperimentato un balzo del 10,2 per cento. Il valore delle esportazioni è stato di 130,4 miliardi di euro, quello delle importazioni di 114,5 miliardi di euro. Pertanto, la bilancia commerciale della Germania ha conseguito un avanzo di 15,9 miliardi di euro. A giugno scorso, il dato era di 18,7 miliardi di euro, a luglio del 2022 di 4,2 miliardi di euro. (Geb)