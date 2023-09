Italia-Cina: presidente Camera commercio Bazzoni, bene visita Tajani, fare sistema per essere più competitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione a Pechino del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è fondamentale perché solo facendo sistema si possono raggiungere risultati importanti in un mercato fortemente orientato dalla politica. Lo spiega a “Nova” Paolo Bazzoni, presidente della Camera di commercio italiana in Cina e membro del Consiglio esecutivo a Pechino del Gruppo Bonfiglioli, specializzato in automazione industriale. Bazzoni, già manager di Pirelli cavi in Italia e di Prysmian negli Stati Uniti e in Cina, parla di “grande apprezzamento” per la presenza del ministro Tajani e della sua delegazione a Pechino, “al fianco delle imprese italiane in Cina, che rappresentano tutti i settori d'eccellenza dell'Italia”. Le imprese italiane, ha spiegato, “subiscono, certo, il rallentamento del mercato interno cinese, ma si stanno attrezzando per essere ancor più competitive. Fondamentale è lavorare come sistema e raggiungere un bilanciamento dell'interscambio, rafforzando le nostre esportazioni”, ha sottolineato Bazzoni. (segue) (Cip)