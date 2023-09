Italia-Cina: presidente Camera commercio Bazzoni, bene visita Tajani, fare sistema per essere più competitivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La missione del ministro Tajani, che speriamo sarà seguita dalla visita della presidente Meloni, è fondamentale per segnalare ai cinesi che l'Italia c'è e che vuol fare la sua parte”, dice ancora Bazzoni, che aggiunge: “Quello cinese è un mercato chiaramente orientato dalla politica, in cui il dialogo di sistema con le controparti locali è fondamentale. Se non si dialoga come sistema Paese non si ottengono risultati importanti come si potrebbe”. Gli imprenditori italiani in Cina “sono molto ben preparati, hanno superato bene il momento del Covid ma c'è stato in qualche settore un momento di flessione, in particolare nell’immobiliare”. Il Covid però “ha colpito in ritardo rispetto all'Europa e agli Stati Uniti ed è ora che dovrebbero iniziare a farsi sentire gli effetti della ripartenza. Dobbiamo essere pronti a cogliere questo momento”. (segue) (Cip)