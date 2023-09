Italia-Cina: presidente Camera commercio Bazzoni, bene visita Tajani, fare sistema per essere più competitivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio è l'unica rappresentanza imprenditoriale italiana in Cina e aggrega circa 800 aziende: "Tutto il meglio è qui" dice Bazzoni, "per il sessanta per cento si tratta di meccanica, meccatronica e componentistica industriale, ma c'è 'life stile', la moda, l'agroalimentare, il farmaceutico". Le maggiori imprese presenti sono Eni, Snam, Bracco, Comau, Brembo, Danieli, Luxottica, Bonfiglioli, Piaggio (come vendite, la produzione è in Vietnam), Cnh Industrial (macchine agricole) e poi, naturalmente, Intesa Sanpaolo e Generali. (Cip)