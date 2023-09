Regno Unito: Hunt, ministero Istruzione non avrà bilancio extra per riparazione edifici scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse per riparare gli edifici scolastici a rischio di crollo nel Regno Unito arriveranno dal bilancio del ministero per l'Istruzione. Il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha promesso nel fine settimana di "spendere ciò che serve" per rendere le aule sicure dopo che molte scuole sono state costrette a chiudere momentaneamente a causa delle preoccupazioni sull'instabilità delle strutture. Tuttavia, Hunt ha specificato che non verranno stanziati nuovi fondi extra per affrontare il problema. I media britannici riportano inoltre che il dipartimento del Tesoro ha successivamente confermato che i finanziamenti proverranno dal budget esistente del ministero e non da fondi aggiuntivi. Secondo il quotidiano "The Guardian", la polemica sulla presenza del cemento armato aerato autoclavato nelle scuole dominerà le discussioni in parlamento questa settimana, mentre cresce la pressione sul governo di Rishi Sunak affinché spieghi la portata della crisi ai cittadini britannici. (Rel)