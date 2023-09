Libia: concesso gradimento al diplomatico italiano Nicola Orlando come ambasciatore Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Governo di unità nazionale (Gun) ha annunciato il proprio gradimento alla nomina del diplomatico italiano Nicola Orlando ad ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione Europea in Libia. E’ quanto si legge in una nota ufficiale pubblicata del dicastero libico vista oggi da “Agenzia Nova” e datata 3 settembre. Fonti libiche e internazionali avevano precedentemente riferito che il governo di Tripoli si era rifiutato, già diverse settimane fa, di concedere il gradimento a Orlando come successore del diplomatico spagnolo Jose Sadabell. Lo sblocco della nomina è avvenuto dopo che la parte libica ha ricevuto “chiarimento positivi” in merito al dossier, si legge nella decisione numero 14790-196-20 del ministero degli Esteri libico. (segue) (Lit)