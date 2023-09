Libia: concesso gradimento al diplomatico italiano Nicola Orlando come ambasciatore Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto Nabila Massrali, portavoce Commissione Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, non ha confermato né smentito le notizie relative alla designazione per lo stesso incarico del francese Patrick Simonnet, già ambasciatore europeo in Arabia Saudita, Bahrein e Oman, secondo classificato nella graduatoria di Bruxelles: “Possiamo confermare - ha detto Massrali a "Nova" venerdì primo settembre - che l'ambasciatore Jose Sabadell termina, come previsto, il suo incarico in Libia, al termine del suo regolare periodo di servizio. Pubblicheremo le nomine dei nostri ambasciatori quando tutte le procedure saranno completate, verrà concesso il gradimento e l'ambasciatore designato sarà pronto a partire per assumere l'incarico”. (segue) (Lit)