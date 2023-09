Ucraina: aeronautica, 23 droni russi abbattuti nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte la Russia ha lanciato un attacco con 32 droni di produzione iraniana Shahed-136 e Shahed-131 contro il territorio ucraino. Come ha reso noto l'aeronautica ucraina, le forze di difesa aerea sono riuscite ad abbattere 23 aeromobili senza pilota. Le truppe di Mosca hanno preso di mira le regioni di Odessa e Dnipropetrovsk. Secondo quanto ha riferito il governatore regionale di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, i droni hanno colpito un'infrastruttura nel distretto di Dnepr, dove si è verificato un incendio. Stando alle informazioni preliminari, non vi sarebbero vittime o feriti. Per quanto riguarda la regione di Odessa, i droni che non sono stati abbattuti dalla difesa aerea hanno danneggiato alcune imprese e magazzini. Il governatore di Odessa, Oleh Kiper, ha aggiunto sul proprio canale Telegram che tutti gli incendi provocati dall'attacco sono già stati domati. (Kiu)