Cina: ambasciatore a Tokyo Wu, nuova Via della seta ha una lunga strada da percorrere

- L'iniziativa della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), lanciata dieci anni fa dal presidente cinese Xi Jinping, ha prodotto benessere e sviluppo condivisi e ha di fronte a sé una lunga strada ancora da percorrere. Lo ha scritto in un editoriale pubblicato dal quotidiano "Nikkei" l'ambasciatore cinese a Tokyo, Wu Jianghao, in occasione del decimo anniversario dell'ambiziosa iniziativa cinese. "Nell'arco dell'ultimo decennio la nuova piattaforma cooperativa ha ricevuto un'accoglienza vastamente positiva, e ha portato frutti all'insegna della filosofia della cooperazione reciprocamente vantaggiosa", ha scritto Wu. L'ambasciatore ha ricordato che sino ad oggi la Cina ha firmato nell'ambito della Bri "200 accordi per progetti di costruzione congiunti con 152 Paesi e 32 organizzazioni internazionali, e intrapreso oltre 3mila progetti cooperativi". Dopo il lancio della Bri, Pechino ha istituito la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture e il Fondo della via della seta "per fornire fondi di investimento e finanziamento tesi a promuovere una cooperazione efficace con la Banca mondiale e altre istituzioni". (segue) (Git)