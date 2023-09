Cina: ambasciatore a Tokyo Wu, nuova Via della seta ha una lunga strada da percorrere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di beni tra la Cina e i Paesi che hanno aderito all'iniziativa "è raddoppiato dal 2013, raggiungendo 2.070 miliardi di dollari lo scorso anno. Gli investimenti reciproci hanno superato 270 miliardi di dollari e creato oltre 400mila posti di lavoro". Secondo l'ambasciatore, le opere infrastrutturali realizzate grazie alla Bri hanno migliorato le prospettive di sviluppo economico di molti Paesi: Wu cita ad esempio emblematico la ferrovia Cina-Laos inaugurata nel 2021, che "ha trasformato un Paese privo di sbocco sul mare in uno 'snodo terrestre' per gli scambi regionali". L'ambasciatore cita dati della Banca mondiale, secondo cui i Paesi che hanno aderito all'iniziativa "hanno registrato un aumento dei flussi commerciali del 4,1 per cento e dei flussi di capitale del 5 per cento", mentre "i Paesi a basso reddito hanno visto crescere il loro Pil del 3,4 per cento". Secondo le previsioni fornite dall'ambasciatore cinese, "entro il 2030 la Bri genererà ricavi globali per 1.600 miliardi di dollari annui e avrà aiutato a sollevare quasi 40 milioni di persone dalla povertà". (Git)