Corea del Sud: 137 miliardi di dollari di credito agli esportatori entro la fine del 2023 (2)

- In un rapporto pubblicato a luglio, la Banca di Corea ha avvertito che le esportazioni della Corea del Sud registreranno una ripresa nei prossimi mesi, che però sarà più debole che in passato a causa della progressiva riduzione del vantaggio competitivo rispetto alla Cina. "Anche se il ciclo di stagnazione del settore It globale verrà parzialmente superato nella seconda metà di quest'anno, le esportazioni non esibiranno un rimbalzo analogo a quelli passati a causa di cambiamenti strutturali nell'economia cinese", afferma il rapporto della banca centrale. Secondo la banca, il calo delle esportazioni verso la Cina è dovuto per il 35 per cento a fattori strutturali come la maggiore competitività delle aziende di quel Paese, e per il 65 per cento legato a dinamiche congiunturali come la debolezza della domanda. (Git)