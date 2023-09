Usa-Cina: Biden "deluso" dalla probabile assenza di Xi al vertice del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto "deluso" dalla probabile assenza del suo omologo cinese, Xi Jinping, al vertice del G20 in programma in India questa settimana. "Sono deluso, ma lo incontrerò (in un'altra occasione)", ha dichiarato ieri l'inquilino della Casa Bianca nel corso di una conferenza stampa da Rehoboth Beach, nel Delaware. La Casa Bianca ha confermato la scorsa settimana che Biden presenzierà al vertice in programma a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre. Fonti diplomatiche cinesi e Indiane hanno invece anticipato che molto probabilmente Xi non presenzierà all'evento. Nei giorni scorsi il presidente Usa aveva detto di "sperare" nella presenza di Xi al vertice, che poteva essere un'occasione per proseguire il dialogo teso a ridurre la tensione strategica tra le due maggiori potenze mondiali. (Was)