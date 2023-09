Cina-Italia: Tajani, cooperazione culturale fondamentale per rafforzare relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione in campo culturale "è fondamentale per rafforzare le relazioni bilaterali" tra Italia e Cina, Paesi che hanno entrambi "un grande passato imperiale". Lo ha detto questa mattina il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la visita alla "Città proibita", l'area di Pechino che, in epoca imperiale, era vietata ai semplici cittadini. "In Cina c'è grande interesse per l'Italia", e d'altra parte anche noi italiani "abbiamo interesse a far conoscere di più le nostre bellezze, la nostra cultura", anche per favorire la crescita economica del Paese. "Vogliamo che arrivino più turisti, che si studi di più l'italiano", ha aggiunto il ministro. "E' significativo che in questo momento a Pechino ci siano due grandi mostre d'arte italiana: una dedicata ai capolavori del Museo archeologico nazionale di Napoli, ed una a quelli provenienti dagli Uffizi di Firenze", ha evidenziato il ministro. (Cip)