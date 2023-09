Cina-Italia: Tajani, necessario ulteriore sforzo per tutelare autenticità prodotti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve compiere un ulteriore sforzo per tutelare l'autenticità dei suoi prodotti ed eccellenze sul mercato cinese. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, impegnato in una missione ufficiale in Cina. "Anche qui in Cina ci sono prodotti che sembrano italiani ma non lo sono. Noi abbiamo il dovere di sostituire il finto italiano con il vero prodotto italiano, che possiamo produrre in Italia ed esportare, ma che possiamo anche produrre all'estero assieme ad imprese straniere", ha detto oggi il ministro durante la visita alla "Città proibita", l'area di Pechino che, in epoca imperiale, era vietata ai semplici cittadini. (Cip)