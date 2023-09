Usa: "Wall Street Journal", oltre 100 intrusioni di cittadini cinesi in siti sensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti è preoccupato per il progressivo aumento delle intrusioni di cittadini cinesi in siti militari e altre installazioni statunitensi sensibili. Secondo funzionari statunitensi anonimi citati dal quotidiano "Wall Street Journal", almeno un centinaio di intrusioni di questo genere si è verificato negli ultimi anni, talvolta da parte di cittadini cinesi che si fingevano turisti smarriti. Stando al quotidiano, il dipartimento della Difesa Usa, il Federal Bureau of Investigation (Fbi) e altre agenzia si sono confrontati già lo scorso anno in merito a un fenomeno ormai ritenuto una minaccia spionistica. Nei mesi scorsi il governo federale ha assunto misure tese a limitare le intrusioni da parte dei cosiddetti "gate-crashers" ("imbucati"), così soprannominati per i loro tentativi, accidentali o deliberati, di accedere ad aree riservate senza le adeguate autorizzazioni. Gli episodi vanno da presunti turisti cinesi fermati all'interno di un poligono missilistico nel New Mexico, a sommozzatori in immersione in acque palustri nei pressi di un sito di lancio spaziale in Florida. (segue) (Was)