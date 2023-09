Usa: "Wall Street Journal", oltre 100 intrusioni di cittadini cinesi in siti sensibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che a carpire informazioni riservate, questi tentativi di intrusione servirebbero a saggiare la sicurezza dei siti statunitensi sensibili: i responsabili - affermano le fonti citate dal quotidiano - sarebbero solitamente cittadini cinesi ingaggiati a forza dalle autorità del loro Paese, e costretti poi a fornire un resoconto. A rendere particolarmente sospetti questi episodi - aggiunge il "Wall Street Journal" - è il fatto che si verifichino spesso in luoghi lontani da note attrazioni turistiche o da grandi snodi commerciali del traffico aereo. Rispondendo a una richiesta di commenti del quotidiano, il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, ha dichiarato che le accuse in merito a presunte attività di spionaggio da parte di cittadini cinesi "non sono altro che illazioni formulate in malafede. Sollecitiamo i funzionari statunitensi competenti ad abbandonare la mentalità da guerra fredda, cessare le accuse infondate e dedicarsi a iniziative utili a rafforzare la fiducia reciproca tra i due Paesi e l'amicizia tra i due popoli". (Was)