Siria: 23 morti negli scontri fra gruppi filo-turchi ed esercito governativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 23 morti il bilancio degli scontri tra l'esercito siriano e le fazioni filo-turche, avvenuti domenica nel nord-est della Siria, dopo che i combattenti filo-Ankara hanno tentato di infiltrarsi nell'area. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani siriano (Sohr), un'organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti sul campo. Secondo il Sohr, gli scontri hanno provocato "diciotto morti tra le fazioni (filo-turche) e cinque tra le forze del regime" nella provincia di Al Hasaka, nell'area di Tal Tamr. Nel corso della giornata, fazioni della coalizione di gruppi ribelli sostenuta da Ankara, nota come Esercito nazionale siriano, avevano tentato di infiltrarsi nella regione e l'esercito siriano e i combattenti locali affiliati alle Forze democratiche siriane (Fds), dominate dai curdi, hanno risposto. L’area di Tal Tamr è vicina a una striscia di confine sotto il controllo di Ankara e dei gruppi affiliati. Dal 2016, la Turchia ha lanciato diverse incursioni contro le forze curde nel nord della Siria, che hanno consentito ad Ankara di controllare le aree lungo il confine. (Lib)