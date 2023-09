Usa: rientrati sulla Terra gli astronauti della missione spaziale Crew-6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro astronauti della missione spaziale con equipaggio Crew-6 sono rientrati sulla Terra stamattina dopo una missione di sei mesi in orbita. La capsula spaziale Crew Dragon di SpaceX con a bordo i quattro astronauti è ammarata al largo della Florida alle 12:20 di stamattina (ora locale), 17 ore dopo il distacco dalla Stazione spaziale internazionale (Iss). La National Aeronautics and Space Administration (Nasa, l'agenzia spaziale degli Stati Uniti) ha trasmesso in diretta streaming le fasi salienti del rientro degli astronauti sulla terra. A bordo della capsula si trovavano gli astronauti statunitensi Stephen Bowen e Woody Hoburg, l'emiratino Sultan al Neyadi e il cosmonauta russo Andrej Fedjaev. (Was)