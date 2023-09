Vanuatu: respinto ricorso premier Lasalau, parlamento eleggerà nuovo primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di Vanuatu sarà chiamato ad eleggere un nuovo primo ministro. Lo ha stabilito la Corte suprema del piccolo Paese insulare del Pacifico, che oggi ha respinto il ricorso presentato dal presidente del parlamento contro la decisione di rimuovere dall'incarico il premier Ishmael Kalsakau. Il governo di Kalsakau aveva ottenuto l'attenzione della comunità internazionale quest'anno, dopo essere riuscito a raccogliere i voti dell'Assemblea generale Onu necessari a chiedere la definizione degli obblighi degli Stati per il contrasto al cambiamento climatico. Vanuatu è anche al centro del braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina per l'influenza strategica nel Pacifico. Il Paese è teatro di una crisi politica dal mese scorso, quando il leader dell'opposizione Bob Loughman ha presentato una mozione di sfiducia che contestava a Kalsakau una serie di iniziative, inclusa la firma di un patto di sicurezza con l'Australia. La Corte suprema aveva riconosciuto l'approvazione della mozione di sfiducia, ma aveva sospeso ogni ulteriore provvedimento in attesa di udire il ricorso respinto stamattina. Loughman, ex primo ministro che durante il suo mandato ha avvicinato il Paese alla Cina, afferma che il patto di sicurezza firmato con l'Australia dall'attuale governo abbia compromesso lo "status neutrale" di Vanuatu, e rischi di causare l'interruzione dell'assistenza allo sviluppo di Pechino, che è il primo creditore estero del Paese. (Res)