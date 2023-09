Isole Salomone: Australia espanderà presidio di sicurezza in vista dei Giochi del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia invierà altre forze di sicurezza nelle Isole Salomone per aiutare il Paese ad "assicurare la stabilità" durante i Giochi del Pacifico e le elezioni nazionali in programma il prossimo anno. Lo ha annunciato il governo del Paese insulare, che prevede di ricevere migliaia di visitatori a novembre per l'evento sportivo cui parteciperanno 24 Stati regionali. "Il supporto di sicurezza necessario per entrambi gli eventi è enorme, e la risposta affermativa dell'Australia colmerà decisamente il gap della sicurezza", afferma un comunicato diffuso oggi dall'ufficio del primo ministro Manasseh Sogavare. Il comunicato non fornisce indicazioni precise in merito all'entità del contingente che verrà inviato dall'Australia. (segue) (Res)