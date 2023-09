Arabia Saudita: fondo sovrano Pif verso la creazione di un colosso dell'acciaio dopo accordo con Sabic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Pif) è pronto a creare un nuovo colosso dell’acciaio con l’acquisizione dell’unità metalli del produttore chimico Saudi Basic Industries Corp. per un valore aziendale di 12,5 miliardi di riyal (3,3 miliardi di dollari). Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare "Al Arabiya", il Fondo d'investimento pubblico acquisirà la Saudi Iron & Steel Company da Sabic. Nell'ambito di un altro accordo, Hadeed, l'unità siderurgica di Sabic, acquisirà AlRajhi Steel Industries Co. in cambio di azioni. L’accordo dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del 2024.Il Pif è responsabile della maggior parte dei progetti del Paese destinati a contribuire a diversificare la sua dipendenza dal settore petrolifero, compreso lo sviluppo di un polo di produzione automobilistica, progetti turistici e la costruzione di nuove grandi città.(Res)