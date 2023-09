Indonesia-Malesia: calano le entrate derivanti dalle esportazioni di olio di palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Indonesia e Malesia, i due maggiori produttori mondiali di olio di palma, stanno tentando di reagire al calo dei prezzi globali della materia prima e alle misure adottate a livello internazionale per limitarne il consumo, tentando di incentivarne l'utilizzo a livello nazionale, ad esempio per la sintesi di biocarburanti per autoveicoli e per l'aviazione. L'olio di palma, già diffusamente utilizzato in Indonesia sia per la cottura di alimenti che per la realizzazione di prodotti per l'igiene e per la cura personale, rappresenta un settore importante della prima economia del Sud-est asiatico. L'olio di palma è la prima voce dell'export indonesiano dopo il carbone, ed è altrettanto importante per la Malesia, che ne è il secondo produttore ed esportatore a livello mondiale. L'indice di riferimento del prezzo dell'olio di palma in Malesia ha registrato però un calo significativo, attestandosi tra i 3.500 ringgit (755 dollari) e i 4,200 ringgit a tonnellata tra gennaio e giugno, rispetto al massimo storico di quasi 7mila ringgit a tonnellata raggiunto ad aprile dello scorso anno. (segue) (Fim)