Indonesia-Malesia: calano le entrate derivanti dalle esportazioni di olio di palma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell'olio di palma sui mercati internazionali è previsto in ulteriore calo nei prossimi mesi per l'effetto combinato delle scorte elevate in India e Cina, dell'aumento della produzione globale di soia e del picco dei rendimenti delle palme da olio che viene solitamente raggiunto nel bimestre settembre-ottobre. In Malesia, il conglomerato di Stato Sime Darby Plantation ha registrato un crollo dell'utile netto del 54 per cento nel secondo trimestre, mentre in Indonesia l'utile dei principali produttori - Sinar Mas Agro Resources and Technology, Astra Agro Lestari e Salim Ivomas Pratama - sono calati rispettivamente dell'85 per cento, 54 per cento e 71 per cento nella prima metà del 2023. (Fim)