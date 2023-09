Medio Oriente: detenuti palestinesi in sciopero della fame dal 14 settembre per protesta contro ministro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane intraprenderanno uno sciopero della fame a oltranza a partire dal 14 settembre, per chiedere la sospensione della decisione presa dal ministro della Sicurezza israeliano, Itamar Ben-Gvir, che ha stabilito delle restrizioni per le visite dei congiunti. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa palestinese "Wafa", lo ha annunciato il Comitato supremo d'emergenza del movimento nazionale dei prigionieri palestinesi in una nota, spiegando che lo sciopero della fame a tempo indeterminato è stato deciso "per fermare tutte le decisioni e le politiche che limitano i diritti dei prigionieri palestinesi e per ripristinare i diritti loro negati nel periodo precedente". (Res)