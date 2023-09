Business news: Brasile, nei primi sette mesi del 2023 più turisti dell'intero 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sette mesi del 2023 il Brasile ha ricevuto più di 3,65 milioni di turisti internazionali. Il numero è superiore a quello registrato durante l'intero 2022. Lo riferisce il ministero del Turismo in una nota in cui evidenzia che nel solo mese di luglio, le destinazioni turistiche nazionali hanno ricevuto 375.648 visitatori provenienti dall'estero. Il maggior numero di turisti stranieri proviene dalla regione sudamericana e dagli Stati Uniti. In particolare i viaggiatori dall'Argentina sono stati 1.381.991, quelli dagli Stati Uniti 382.843, seguiti dai turisti di Paraguay (264.564), Cile (260.027) e Uruguay (223.788). Da gennaio a luglio, la spesa turistica internazionale in Brasile ha superato la soglia dei 3.8 miliardi di dollari. Il valore rappresenta il secondo miglior risultato della serie storica, secondo solo al 2014, quando nel Paese si disputò il mondiale di calcio Fifa. La spesa è superiore del 3,32 per cento rispetto a quanto registrato nel 2019, anno precedente alla pandemia di nuovo coronavirus. (Res)