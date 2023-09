Giappone-Regno Unito: Paesi investiranno congiuntamente nel settore minerario in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Regno Unito effettueranno investimenti congiunti nella produzione di minerali critici in Africa e in altre regioni del Globo, e istituiranno una cornice ministeriale bilaterale per la discussione dei temi riguardanti la sicurezza economica, con una particolare enfasi sul rafforzamento delle catene di fornitura. Lo anticipa la stampa giapponese, secondo cui la questione sarà al centro di colloqui in programma questa settimana a Londra tra il ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese, Yasutoshi Nishimura, e l'omologa britannica Kemi Badenoch. Secondo le anticipazioni, l'incontro dovrebbe concludersi con la pubblicazione di un comunicato congiunto e l'annuncio del lancio del "Dialogo strategico sulla politica economica e commerciale Giappone-Regno Unito". L'obiettivo di Tokyo e Londra sarebbe di cooperare allo sviluppo di siti minerari - un'impresa solitamente caratterizzata da costi e rischi elevati - e di contribuire così a stabilizzare le catene di fornitura di minerali critici delle rispettive economie. I due Paesi effettuerebbero congiuntamente la ricerca e la valutazione di siti idonei e realizzerebbero strutture di estrazione e lavorazione in aree ricche di risorse minerarie, inclusi diversi Paesi africani, per contribuire a diversificare le loro catene di fornitura. La stampa giapponese ricorda che lo Zambia è già oggi un importante produttore mondiale di nichel e rame, mentre in Congo è concentrato circa il 70 per cento della produzione mondiale di cobalto. Mali e Ghana, invece, sono due Paesi ricchi di risorse minerarie ancora non adeguatamente sfruttate. (Git)