Usa: Senato federale, repubblicani pro-Trump si sfideranno per un seggio in Arizona

- I Repubblicani dell'Arizona si preparano a un aspro scontro tra Kari Lake e Blake Masters alle primarie di partito per un seggio al Senato federale in vista delle elezioni del prossimo anno. La stampa Usa sottolinea che entrambi i candidati sono vicini all'ex presidente Donald Trump, . Lake, in particolare, è stata protagonista lo scorso anno delle elezioni governatoriali nello Stato, uscendo sconfitta dall'attuale governatrice Katie Hobbs e contestando presunte irregolarità nel computo dei voti. Secondo indiscrezioni raccolte dal "Wall Street Journal", Lake sta "valutando seriamente" di candidarsi alle primarie del Senato, e potrebbe ufficializzare la decisione il mese prossimo. Secondo le indiscrezioni, i vertici del Partito repubblicano guardano con apprensione al profilo di entrambi i candidati, e temono che i loro toni sopra le righe possano causare una sconfitta alle elezioni per il Senato federale. (Was)