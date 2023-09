Corea del Sud: 137 miliardi di dollari di credito agli esportatori entro la fine del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud fornirà sino a 181.000 miliardi di won (137 miliardi di dollari) in prestiti agevolati agli esportatori del Paese sino alla fine del 2023, ed esenterà i turisti cinesi dalle tariffe per l'emissione dei visti d'ingresso. Lo ha annunciato oggi il ministero delle Finanze coreano, illustrando una serie di misure tese a sostenere l'export e il settore del turismo nazionali. Seul punta ad aumentare il numero dei turisti cinesi che visitano il Paese a 1,5 milioni al mese, un incremento del 50 per cento rispetto al livello attuale. Per quanto riguarda le esportazioni, "a settembre la bilancia commerciare dovrebbe mantenersi in attivo, mentre il calo delle esportazioni si ridurrà ulteriormente. Le esportazioni torneranno probabilmente a crescere nel quarto trimestre", ha dichiarato il ministro delle Finanze Choo Kyung-ho. (segue) (Git)