Ucraina: Tajani, parlerò con ministro Esteri Wang per convincere Putin a un passo indietro

- "Parlerò con il ministro degli Esteri Wang Yi, affinché cerchi di convincere (il presidente russo Vladimir) Putin a fare qualche passo indietro sull'Ucraina", in modo che si possa aprire una prospettiva di pace. Lo ha detto questa mattina il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la visita alla "Città proibita", l'area di Pechino che, in epoca imperiale, era vietata ai semplici cittadini. Il cammino verso la pace "è difficile, la guerra non finirà in poche settimane, ma non bisogna mai, mai, mai rinunciare alla via diplomatica", ha affermato il ministro, impegnato da ieri in una missione ufficiale in Cina. (Cip)