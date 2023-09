Cina-Italia: Tajani, al lavoro per rafforzare cooperazione commerciale e sostenere l'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende italiane del lusso hanno un grande mercato in Cina, e rafforzare ulteriormente la cooperazione commerciale è fondamentale per sostenere le esportazioni di prodotti italiani di alta gamma verso la prima potenza asiatica. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la visita alla "Città proibita", l'area di Pechino che, in epoca imperiale, era vietata ai semplici cittadini. Tajani ha sottolineato che il sostegno all'export italiano non passa esclusivamente dall'adesione dell'Italia alla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). "Mentre valutiamo se rinnovare il memorandum sulla Bri, cerchiamo anche di rafforzare la cooperazione commerciale", ha affermato il ministro. (Cip)