Energia: Egitto, Eni è pronta a investire 7,7 miliardi di dollari in quattro anni

- Eni e i suoi partner intendono effettuare nuovi investimenti in Egitto, nei prossimi quattro anni, per un valore complessivo di 7,7 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato, oggi, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, durante l’incontro tenuto oggi al Cairo con il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, come riferito dal portavoce della presidenza della Repubblica egiziana, Ahmed Fahmi, in un comunicato stampa diramato oggi. Secondo il comunicato, all’incontro hanno preso parte anche il ministro del Petrolio egiziano, Tarek El Molla e alcuni alti funzionari di Eni. Durante l’incontro, ha spiegato Fahmi, Al Sisi ha elogiato le eccellenti relazioni italo-egiziane, il partenariato con Eni e le attività condotte dalla società italiana in Egitto, in conformità con i più alti standard internazionali. Il presidente egiziano, inoltre, ha manifestato l’intenzione di favorire ulteriormente la “fruttuosa cooperazione con Eni nei settori della ricerca, dell’esplorazione, dello sviluppo e della produzione, con l’obiettivo di sfruttare le risorse dell’Egitto nel settore energetico e valorizzare gli enormi successi ottenuti in questo riguardo negli ultimi anni”. Da parte sua, Descalzi ha espresso “il suo orgoglio nella collaborazione con l'Egitto alla luce degli stretti legami tra Egitto e Italia”, sottolineando la grande importanza che l'Egitto riveste in quanto uno dei principali mercati per le attività e gli affari di Eni a livello mondiale. "Il presidente Al Sisi presta attenzione al settore energetico in Egitto", ha continuato Descalzi, "per sviluppare questo settore vitale e massimizzarne il rilancio in Egitto, il che ha portato alla creazione di un modello di successo ammirato e ammirato a livello globale". L’Ad di Eni, inoltre, ha passato in rassegna le attività dell'azienda italiana in Egitto, che vengono condotte secondo i più alti standard di efficienza. Descalzi ha quindi esaminato i prossimi piani di ricerca ed esplorazione della società e le attività operative di sviluppo che consentiranno a Eni di mantenere elevati ritmi di produzione nei giacimenti del Paese nordafricano. Descalzi ha fatto riferimento ai progressi compiuti nei progetti di efficienza energetica e sostenibilità legati alla transizione energetica, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa firmato nel marzo 2023. (Cae)