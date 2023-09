Unesco: Lollobrigida, do quasi per scontato riconoscimento a cucina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Do quasi per scontato" il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio dell'Unesco. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida a "Zona Bianca" in onda questa sera su Rete4. Al di là del risultato, importate è "il percorso per arrivare a raccontare così che la cucina italiana, non è il piatto finale", è "cultura, storia, appartenenza e identità", ha spiegato per poi concludere che riuscire a raccontarla può portare il nostro export di 60 miliardi di oggi a moltiplicarsi per due, tre volte". (Rin)