Iraq: Kirkuk, Corte suprema federale ferma riapertura sede Partito democratico del Kurdistan (2)

- Oggi, il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, durante una conferenza stampa congiunta con l’omonimo iraniano, Hossein Amirabdollahian, a Teheran, ha commentato i violenti scontri di ieri a Kirkuk. “Seguiamo con tristezza e preoccupazione quanto sta accadendo nella città di Kirkuk, che è la patria originaria dei turkmeni, che sono una delle principali anime dell'Iraq", ha dichiarato Fidan, sottolineando che "la pace e la stabilità a Kirkuk influenzano la pace e la stabilità in tutto l'Iraq, e vediamo Kirkuk come un simbolo di cultura di convivenza pacifica". Il capo della diplomazia turca, inoltre, ha esortato le autorità di Baghdad a “porre fine alla presenza del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco, ndr)” nel Paese. Intanto, nella stessa giornata di oggi, il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, ha discusso degli sciluppi della situazione generale con il comandante della missione dell’Organizzazione del trattato dell’Atlantico nord (Nato) in Iraq, il generale José Antonio Martinez, e con la delegazione al suo seguito. I due, inoltre, hanno passato in rassegna i risultati e gli obiettivi raggiunti dalla missione Nato in Iraq, soprattutto nel campo della consulenza e della formazione dei militari delle Forze armate irachene. La missione Nato, inolre, ha sottoposto al premier iracheno un rapporto sulla valutazione delle minacce alla sicurezza informatica del Paese. Sudani, da parte sua, ha elogiato l’operato della missione, sottolineando che Baghdad continua a mettere in atto, in materia di minacce informatiche, il piano elaborato nel 2022 dal Consiglio ministeriale per la sicurezza nazionale. Nella stessa giornata di oggi, l’aviazione militare irachena ha annunciato di aver colpito un “rifugio di terroristi” (la cui identità e la cui affiliazione non sono state, tuttavia, specificate) nel distretto di Dibis, nel governatorato di Kirkuk. (Irb)