Business news: Brasile, Fitch alza il rating di quattro stati e due città da "AA" a "AAA"

- L'agenzia statunitense Fitch ha alzato la valutazione del rischio sul credito sovrano di quattro stati e due città brasiliane da "AA" a "AAA", il più alto della scala, indicando per tutti gli enti locali una prospettiva stabile. Hanno ottenuto la 'promozione' di Fitch gli stati di San Paolo, Rio de Janeiro, Paranà, Alagoas e le città di San Paolo e Niteroi (stato di Rio de Janeiro). Secondo l'agenzia, la migliore valutazione è una conseguenza della "performance macroeconomica superiore alle aspettative". Lo scorso 26 luglio Fitch aveva alzato la valutazione del credito sovrano del Brasile da "BB-" a "BB" , indicando per il Paese una prospettiva stabile. Nella relazione l'agenzia sottolineava che l'aggiornamento in positivo del rating del Brasile rifletteva "la performance macroeconomica e fiscale al di sopra delle previsioni nonostante shock successivi negli ultimi anni", contrastati grazie a "politiche proattive e riforme che lo hanno sostenuto". "Nonostante le persistenti tensioni politiche dal declassamento del 2018, il Brasile – scriveva l'agenzia - ha compiuto progressi su importanti riforme per affrontare le sfide economiche e fiscali". Gli analisti di Fitch affermavano inoltre di sperare dal governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva un ulteriore impegno per migliorare il contesto economico. (Res)