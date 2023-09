Business news: Brasile, governo finanzierà export imprese in Argentina con un fondo da 600 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile finanzierà le esportazioni delle imprese nazionali in Argentina attraverso la creazione di un fondo del valore di 600 milioni di euro garantito dalle banche statali brasiliane e latinoamericane. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia argentino e candidato a presidente per la coalizione di governo Uniti per la Patria (Up), Sergio Massa, al termine di un incontro con l'omologo brasiliano, Fernando Haddad, e con il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva. In particolare, secondo quanto previsto dall'accordo siglato oggi, quando l'esportatore brasiliano venderà in Argentina verrà pagato dall'istituto statale brasiliano Banco do Brasil, che a sua volta riceverà garanzie dalla Banca di Sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi (Caf). (Res)