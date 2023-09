Business news: Argentina, messe all'asta frequenze per sviluppare tecnologia 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha gettato le basi per lo sviluppo della tecnologia 5G. Lunedì, il governo di Alberto Fernandez ha infatti aperto un'asta per aggiudicare la gamma di radiofrequenze comprese tra i 3,3 e i 3,6 gigahertz, nella cosiddetta "banda media" utilizzata per il nuovo sistema di trasmissione per la telefonia mobile. L'agenzia statale Enacom (Ente nacional de comunicaiones de Argentina) mette in vendita il diritto di sfruttamento ventennale di tre lotti da cento megaherz, al prezzo di 350 milioni di dollari ciascuno. In caso di successo, le casse argentine potrebbero incassare fino a 1,05 miliardi di dollari, una possibile boccata d'ossigeno per le riserve monetarie della Banca centrale. La gara è aperta agli operatori che abbiamo presenza in almeno dieci delle 24 province del Paese, un bacino non inferiore ai 50 mila utenti e un patrimonio netto superiore ai dieci miliardi di pesos (circa 30 milioni di dollari). (Res)